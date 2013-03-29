Чорноморські порти можуть збільшити обробку вантажів за рахунок логістики - Азаров

Чорноморські порти значно перевищують щорічну обробку в 150 млн тонн вантажів за рахунок логістики.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю угорським ЗМІ, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Обсяги перевалки вантажів у вітчизняних портах на Чорному морі - 150 млн тонн на рік. І вони можуть бути значно збільшені, коли ми забезпечимо відповідну логістику», - сказав Прем'єр-міністр.

«Для нас важливо забезпечити надійні транспортні потоки між Україною та Європою. І угорський напрямок є актуальним і вигідним, оскільки це найкоротший шлях до Центру Європи», - наголосив він.

Глава Уряду нагадав, що за два останні роки в Україні модернізовані автодороги Київ-Ягодин та Київ-Львів, і зараз настала черга угорського логістичного напрямку.

«Я поставив це питання перед Прем'єр-міністром Угорщини і сказав: якщо Угорщина готова надати нам кредити, то ми готові досить швидко реалізувати ці проекти», - повідомив М.Азаров.

За його словами, «кошти можуть частково бути надані Європейським Союзом або Європейським банком реконструкції та розвитку».

«У будь-якому разі, я вважаю, що це питання буде вирішено», - наголосив Глава українського уряду, який перебуває в Угорщині з офіційним візитом.