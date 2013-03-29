Створено Координаційну раду морських портів України

Керівники державних морських портів України, приватних компаній – оператори портового бізнесу, лідери профспілкових об'єднань, провідні експерти міжнародних консалтингових агентств, юридичних компаній вчора, 28 березня, під час зустрічі в Одесі створили Координаційну раду морських портів України.

Як передає кореспондент УНІАН, Координаційну раду морпортів України очолив в.о. голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України», начальник Одеського морського торгового порту Юрій Васьков.

За його словами, Координаційна рада сприятиме ефективній роботі рад на місцях, вирішуватиме глобальні завдання, допомагатиме приймати ефективні єдині моделі роботи. «Координаційна рада сприятиме пошуку оптимальної моделі взаємодії між працедавцями і профспілками», - зазначив Ю.Васьков.

Також під час зустрічі було підписано Меморандум про партнерство і співпрацю.

Присутній на зустрічі заступник міністра інфраструктури України Дмитро Демидович зазначив, що Міністерство інфраструктури глибоко зацікавлене в тому, щоб реформа в галузі відбувалася в зрозумілому і прозорому полі.

«Нам необхідний той досвід, який має бізнес, і ми хочемо спільно будувати довгострокові відносини. Створення Координаційної ради - майданчик, який дасть змогу обговорювати комплекс питань, що накопичилися, а також розроблені Міністерством інфраструктури плани. Це дасть змогу нам завжди бути в абсолютно зрозумілому, прозорому, правильному діалозі», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту і утворення Адміністрації морських портів України. Реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-лоцман» і Керченської поромної переправи.

Нагадаємо, розпорядженням Кабінету Міністрів №133 від 4 березня 2013 року уряд узгодив пропозиції Мінінфраструктури з реорганізації державних підприємств морського транспорту шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав і обов'язків щодо них згідно з розподільним балансам і утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, що реорганізуються, в частині майна, прав і обов'язків відповідно до розподільних балансів. Виконувачем обов'язків голови Адміністрації на період до ухвалення відповідного рішення уповноваженим органом управління призначено Юрія Васькова, який раніше обіймав посаду начальника Одеського морського торгового порту (ОМТП).

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Кабмін створив Адміністрацію морських портів України