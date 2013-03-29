«Укррічфлот» у 2012 році збільшив чистий збиток у 14 разів

Судноплавна компанія «Укррічфлот» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшила чистий збиток у 14 разів до 69,108 млн грн з 4,915 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 5% - до 940,350 млн грн з 895,754 млн грн.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими та річковими шляхами, їх переробки та зберігання, а також суднобудуванням, ремонтом суден.

АСК «Укррічфлот» володіє портами і флотом, в якому налічується близько 400 суден.

«Укррічфлот» виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, у Чорному і Середземному морях, у північних морях Європи, а також на західному узбережжі Атлантичного океану.

До компанії входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський річкові порти, Запорізький, Херсонський суднобудівний-судноремонтні заводи.