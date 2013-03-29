Amazon купує соцмережу для любителів книг

Гігант інтернет-торгівлі Amazon.com Inc заявив про намір купити сайт Goodreads, присвячений обговоренню книг, повідомляє Reuters.

Купивши Goodreads, Amazon отримає співтовариство любителів книг, готових активно купувати і рекомендувати іншим прочитати ту чи іншу книжку - один з ключових товарів інтернет-магазину.

"Goodreads допоміг змінити спосіб шукати книги та дискутувати про них, а Amazon за допомогою Kindle (електронної книги) сприяв популяризації читання по всьому світу", - зазначив віце-президент Amazon Русс Грандінетті.

Goodreads базується в Сан-Франциско, співзасновником сайту був Отіс Чендлер, сім'я якого колись видавала Los Angeles Times. Кількість користувачів Goodreads перевищує 16 мільйонів.

Умови операції, закриття якої очікується в другому кварталі, не повідомлялися.