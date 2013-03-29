Залізниці підготували для боротьби з паводком 14 протирозмивних спецпоїздів

Залізниці підготували для боротьби з паводком і ліквідації позаштатних ситуацій, які можуть виникнути у період повені, 14 протирозмивних спецпоїздів, до яких увійдуть 56 одиниць рухомого складу.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), крім того, на Одеській, Придніпровській і частково Південній залізницях, у разі потреби, для прибирання води на станціях буде задіяно 12 пожежних поїздів.

Для попередження і ліквідації наслідків розмивів пошкоджень колії і споруд у період паводку, на залізницях зібрані необхідні матеріали та інструменти. Залізничники заготовляють бутовий камінь, щебінь, ліс, мішки з піском та інше.

«На залізницях працюють оперативні штаби, організовано щоденне спостереження за рівнем води у річках. На сьогодні загрози порушення стійкості штучних споруд та земляного полотна не виявлено. Розмивів земляного полотна не спостерігається», - повідомив начальник управління інженерних споруд головного колійного господарства «Укрзалізниці» Георгій Линник.

За його словами, найбільшу увагу залізничники приділяють контролю рівня води в річках Десна, Тиса, Латориця, Дністер, Боржава, де прогнозується максимальний рівень весняної повені.

«На залізницях взято на облік 429 небезпечних для пропуску повені об'єктів. Восени минулого року їх оглянули працівники дистанцій колії. Окрім того під контролем залізничників – 221 водоймище і ставки, що розташовані на відстані до 10 км від залізничних колій», - сказав Г.Линник.