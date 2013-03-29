Російська «Трансаеро» переводить всі свої одеські рейси в аеропорт «Внуково»

Російська авіакомпанія «Трансаеро», що виконує регулярні прямі перельоти з Одеси до Москви, здійснюватиме відправлення і прибуття одеських рейсів до аеропорту «Внуково».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Одеса», раніше рейси «Трансаеро» до/з Одеси обслуговувалися в аеропорту «Домодєдово».

Переведення одеських рейсів до «Внуково» здійснюється в рамках заходів щодо створення потужного транзитного вузла «Трансаеро» на базі терміналу А московського аеропорту «Внуково».

У літньому розкладі «Трансаеро» виконуватиме до/з Одеси 9 рейсів на тиждень.

В аеропорту «Внуково» пасажирам створять комфортні умови для стикування на рейсах між містами Росії, Казахстану, Узбекистану, України, містами США і Західної Європи.

З «Внуково» «Трансаеро» виконуватиме польоти майже за 30 напрямками.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Трансаеро» працює з листопада 1991 року і є другою найбільшою авіакомпанією Російської Федерації.

Компанія має один з найбільших парків далекомагістральних повітряних суден у Росії, СНД і Східній Європі. Її парк складається з літаків Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 і Ту-214.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою і приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.

Міжнародний аеропорт «Одеса» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.