За два місяці на залізничних переїздах сталося 12 ДТП

У січні-лютому 2013 року на залізничних переїздах сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких було травмовано 3 особи.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), порівняно з відповідним періодом 2012 року кількість ДТП зменшилася на 7 випадків, а кількість травмованих - на 3 особи.

Зокрема 28 березня на залізничному переїзді Львівської залізниці (ЛЗ) на перетині залізничних колій з дорогою Пустомити - Мединичі водій маршрутного таксі Львів - Милятичі проігнорував заборонні сигнали, об'їхав два закриті шлагбауми переїзду і виїхав на залізничну колію. Лише завдяки високому рівню підготовленості машиніста вантажного потягу, який застосував екстрене гальмування, вдалося своєчасно зупинити потяг і уникнути зіткнення.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що за 2 місяці 2013 року допущено 27 випадків незаконного втручання в роботу залізниць - на 5 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, кількість дорожньо-транспортних подій (ДТП) на залізничних коліях і переїздах залізниць України за 2012 рік зросла до 89, зокрема 79 ДТП відбулося на переїздах і 10 - на колії поза переїздами.

Кількість загиблих у ДТП у 2012 році зменшилася на 2 особи порівняно з 2011 роком.