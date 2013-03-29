У п/п «Бачівськ» на кордоні з Росією пропуск вантажівок збільшився втричі

Державна прикордонна служба України констатує збільшення черг вантажівок на українсько-російському кордоні, зокрема в пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прикордонного відомства.

Зокрема, як зазначають в Держприкордонслужбі, з погіршенням погодних умов рух вантажівок через кордон в цьому пункті пропуску був значно ускладнений, а з потеплінням та розчищенням дорожнього полотна кількість вантажівок різко збільшилась.

Це викликано також тим, що саме через міжнародний пункт пропуску «Бачівськ» пролягає найкоротший шлях на московському напрямку.

Для вирішення цієї ситуації Держприкордонслужба спільно з митницею та посадовцями обласної й районної держадміністрацій вживають усіх необхідних заходів, щоб стабілізувати обстановку, запевняють прикордонники. До цієї роботи також залучено співробітників ДАІ та державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наразі збільшено кількість смуг руху, де оформляються вантажні транспортні засоби, збільшено кількість прикордонних нарядів та проводиться роз’яснювальна робота з водіями.

Також у пункті пропуску функціонує ситуативна група, яка оперативно реагує на ситуацію та забезпечує координацію з російською стороною, зокрема з працівниками російського пункту пропуску «Троєбортне».

Завдяки спільним зусиллям пропускна спроможність пункту пропуску зросла у 2,5-3,5 рази, зазначили у прикордонному відомстві, додавши, що лише за 9 годин 29 березня через пункт пропуску прослідувало 280 вантажівок, а 28 березня оформлено понад 700 одиниць вантажного транспорту. При цьому проектно-пропускна спроможність цього пункту пропуску становить 180 вантажівок за добу.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України просить водіїв вантажівок врахувати цю інформацію під час вибору напрямку руху через державний кордон України.