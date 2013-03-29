Ізраїльська авіакомпанія «Ель Аль» переведе рейси у «Борисполі» до терміналу «D»

Найбільша авіакомпанія Ізраїлю, національний авіаперевізник «Ель Аль» з 1 квітня переведе рейси Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до термінального комплексу «D» і збільшить кількість рейсів на маршруті Тель-Авів - Київ - Тель-Авів до 7 на тиждень.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні аеропорту «Бориспіль», раніше компанія виконувала 5 регулярних рейсів на тиждень за маршрутом Тель-Авів - Київ - Тель-Авів з терміналу «B».

Графік польотів авіакомпанії «Ель Аль» доповнений двома ранковими рейсами - щопонеділка і щоп'ятниці.

Протягом 2012 року «Ель Аль» здійснила в аеропорту «Бориспіль» 613 рейсів, на яких перевезла 73,576 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ель Аль» заснована в 1949 році як національна компанія Ізраїлю з авіаперевезень. Перший рейс сполученням Тель-Авів - Київ - Тель-Авів було виконано в 1993 році. Парк авіакомпанії «Ель Аль» складається з комфортабельних повітряних лайнерів типу Boeing 777/747/767/737.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За підсумками 2012 року «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.