Хмельницька облрада затвердила програму відновлення комунального аеропорту

Депутати Хмельницької обласної ради прийняли програму відновлення роботи комунального підприємства «Аеропорт-Хмельницький» на 2013-2014 роки із загальною кошторисною вартістю 41,6 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувала більшість депутатів на черговій сесії облради в четвер.

Метою програми є відновлення діяльності комунального підприємства «Аеропорт-Хмельницький» і створення сучасного міжнародного аеропорту, як невід'ємної частини транспортної галузі, що зі свого боку позитивно вплине на розвиток інших галузей економіки області, зокрема і туризму.

Планується протягом двох років провести поточний ремонт злітно-посадкової смуги та її маркування; відновити світлосигнальне обладнання та його сертифікацію; реконструювати посадкову смугу для прийому авіасуден типу «Боїнг»; провести капітальний ремонт аеропорту.

«У разі залучення інвестицій у розвиток підприємства, аеропорт стане транзитером, як на міжнародних авіалініях, з'єднуючи Європу з Росією та Азією, так і на внутрішніх рейсах України", - висловили переконання автори обласної програми.

Орієнтовний обсяг фінансування програми - 41,596 млн грн, зокрема за рахунок коштів: обласного бюджету - 4,511 млн грн; інших надходжень - 37,1 млн грн.

Голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха на сесії зазначив, що обласна влада виділятиме кошти з обласного бюджету на облаштування аеропорту за однієї умови - після підписання протоколу намірів з потенційним інвестором.

Нагадаємо, що, починаючи з 2004 року, на капітальні видатки комунальному підприємству «Аеропорт Хмельницький» за рахунок коштів обласного бюджету було спрямовано 1,338 млн грн, зокрема на: пристрій пункту пропуску через державний кордон України - 254,8 тис. грн; капітальний ремонт світлосигнальної системи - 250 тис. грн; реконструкцію зливової каналізації - 782,4 тис. грн.

До того ж на погашення заборгованості із заробітної платі комунальному підприємству «Аеропорт Хмельницький» було виділено 294 тис. грн - у 2011 році і 300 тис. грн - у 2012 році.

Довідка УНІАН. Хмельницький аеропорт розташований за 7 км на південний захід від Хмельницького. Загальна площа земельної ділянки, на якій розміщений аеропорт, становить 127,63 га, зокрема аеропорт - 13,2 га.

Комплекс аеродрому складається з приміщення для обслуговування пасажирів загальною площею 700 кв м (розташоване на одному поверсі адміністративної будівлі) та пункту пропуску через державний кордон площею 800 кв метрів (окрема будівля).