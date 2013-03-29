Мінінфраструктури вводить знижки на акордні ставки в порту Ізмаїл

Міністерство інфраструктури і транспорту прийняло рішення про введення знижок на акордні ставки в порту Ізмаїл в частині певних товарних позицій. Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

«Цей крок на практиці дозволить залучити в Ізмаїльський порт додатковий вантажопотік металопродукції. Керівник порту проводить переговори з Алчевським меткомбінатом, додатковий вантажопотік становитиме 20-25 тис. тонн на місяць. А металопродукція є досить високотарифним вантажем, перевалка якого дає певну фінансову віддачу», - наводить прес-служба слова заступника міністра інфраструктури Дмитра Демидовича.

Як повідомляється в прес-релізі, після минулорічного скорочення витрат на адміністративний апарат, з початку 2013 року жоден докер в порту не залишався без роботи.

Довідка УНІАН. Ізмаїльський морський торгівельний порт - один з найсучасніших і високомеханізованих портів на Дунаї.

До акваторії Ізмаїльського порту відноситься водний простір Кілійського гирла ріки Дунай від 85 до 94 кілометра, рахуючи від лівого берега до умовної лінії державного кордону України, яка проходить по фарватеру ріки.

Ізмаїльський порт розвивається як багатопрофільний торгівельний порт для перевантаження залізорудної сировини, вугілля, коксу, чорних і кольорових металів, паперу, целюлози, добрив, пилолісу, генеральних вантажів у мішках, ящиках, пакетах, біг-бегах тощо.

Потужності порту дозволяють переробляти до 8,5 млн тонн вантажів на рік. Ізмаїльський порт має 24 причали загальною протяжністю 2618,6 м.

Можливості причалів порту дозволяють приймати і ставити під вантажні операції судна з осадкою до 7 метрів, довжиною до 150 метрів, шириною до 30 метрів, дедвейтом до 6000 тонн.