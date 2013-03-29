Польське місто Жори скасовує плату за проїзд у громадському транспорті

Варшава. Влада 60-тисячного містечка Жори на півдні Польщі вирішила скасувати плату за проїзд у пасажирському міському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, міські чиновники пояснили своє рішення бажанням зробити життя мешканців міста комфортнішим та полегшити їм пересування містом, яке активно розвивається.

"Послугами міського транспорту у нашому місті користуються, передусім, діти, молодь та старі й небагаті люди. У багатьох родинах, особливо в багатодітних, витрати на проїзд становлять значну частину бюджету. Тому, зважаючи на соціальні, а також екологічні причини, ми вирішили ввести безплатне користування міським транспортом для усіх мешканців", - сказав мер Жор Вальдемар Соха на прес-конференції, відео якого розміщено на офіційному веб-сайті міста.

За словами міського голови, аналіз роботи системи міського транспорту за останнє десятиріччя показав, що кількість пасажирів різко зменшилась, в той час як видатки на його утримання збільшились, ціна на проїзд підвищилась. За останніми даними, місто покривало близько 70% видатків компанії, що займається перевезенням пасажирів.

"Ми переконані, що безкоштовний проїзд значно полегшить нашим мешканцям доступ до освіти, культури, спорту та відпочинку, а також покращить доступ до місць роботи", - сказав В.Соха.

За оцінками влади, видатки міста у зв'язку з введенням безплатного проїзду у транспорті зростуть приблизно на 40% - до близько 1,1 млн доларів на рік.

Жори планують ввести безплатне користування міським транспортом з 1 липня 2013 року або найпізніше - з 1 січня 2014 року.

"Ми хочемо також підкреслити, що усвідомлюємо, що наше рішення було б неможливим, якби - так як у багатьох інших містах – транспортна інфраструктура міста була дуже розвинена та дорога. Специфіка нашого міста така, що він у нас дуже дешевий", - зазначено у прес-релізі.

Польські ЗМІ зазначають, що Жори можуть стати першим містом у країні, яке введе безплатне користування міським транспортом, і нагадують, що з 2013 року безкоштовно міським транспортом користуються мешканці Талліна (Естонія).

"Близько 420 тисяч мешканців можуть безкоштовно їздити після того, як куплять один раз за 2 євро та зареєструють в інтернеті або поштою спеціальну зелену карту. Ті, хто не живуть у Талліні, можуть купити квиток у водія або оформити собі зелену карту", - зазначає польське інформаційне агентство РАР.

Агентство також додає, що серед столиць 27-ми держав Євросоюзу Таллін - єдине місто, в якому міський транспорт працює безкоштовно.