Маршрут потяга Інтерсіті+ Львів-Київ з 31 березня продовжать до станції Дарниця

Маршрут швидкісного електропотяга категорії Інтерсіт + Київ-Львів-Київ № 169/170 з 31 березня продовжать до залізничного вокзалу станції Дарниця.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), таким чином, в Києві потяг робитиме дві зупинки - на станції Київ-Пасажирський (проміжна станція) і на станції Дарниця (кінцева станція).

Крім того, з введенням нового графіка руху на 2013/2014 роки, розклад руху швидкісного електропотяга № 169/170 скоригують і час зупинки електропотяга на станції Київ-Пасажирський зменшать.

Як повідомляв УНІАН, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК), яка займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників, планує в подальшому організувати на станції Дарниця зупинки потягів Інтерсіті+, що прямують на Донецьк і Харків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропотягами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.