У Львівській області через негоду обмежено рух транспорту на дорозі «Київ-Чоп»

У Львівській області ДАІ через негоду обмежило рух транспорту на дорозі «Київ-Чоп».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у зв’язку із різким погіршенням погодних умов - інтенсивними снігопадами та поривами вітру при мінусовій температурі повітря - виникли перешкоди для руху автотранспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Львівської області (снігові намети, ожеледиця).

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху з 16-ї години 29 березня тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 «Київ – Чоп», а саме: 449-459 кілометри та 465-473 кілометри.

ДАІ просить водіїв зважати на тимчасові обмеження та оминати ці ділянки доріг.

Також Державтоінспекція закликає автомобілістів бути максимально обережними у зв’язку із погіршенням погодних умов та за можливості тимчасово утриматися від поїздок.