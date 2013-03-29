Концепція розвитку домену .УКР винесена на публічне обговорення

Український мережевий інформаційний центр (УМІЦ), який є адміністратором національного кириличного домену верхнього рівня .УКР, сьогодні запропонував для громадського обговорення проект Концепції розвитку цього домену. Про це повідомляється на сайті УМІЦ.

Згідно з повідомленням, УМІЦ звертається до української локальної та глобальної інтернет-спільноти з проханням висловити свою думку і представити зауваження та коментарі до документу.

Концепція розвитку домену .УКР розроблена УМІЦ з метою визначення основних принципів реєстрацій доменних імен в домені .УКР на найближчі 10 років, визначення учасників процесу адміністрування, підтримки домену .УКР і залучення до участі в цьому процесі різних сторін українського інтернет-співтовариства. На підставі цієї Концепції будуть розроблені та запропоновані для публічного обговорення Правила реєстрації та використання доменних імен в домені .УКР, технічний регламент, акредитаційні вимоги до реєстраторів доменних імен в домені .УКР, правила та процедури досудового врегулювання доменних спорів.

Коментарі, зауваження та пропозиції до Концепції розвитку домену .УКР повинні бути представлені до 30 квітня 2013 року, після опрацювання яких УМІЦ опублікує заключний текст Концепції розвитку домену .УКР, до публічної підтримки якої зможуть приєднатися зацікавлені громадські організації (об'єднання), профільні асоціації інтернет-бізнесу, органи державної влади, чия діяльність пов'язана зі сферою телекомунікацій та інформатизації в Україні.

Концепцією визначається модель адміністрування та реєстрації доменних імен в домені .УКР, основні принципи реєстрації, призупинення та припинення реєстрації тощо.

Концепція, зокрема, визначає, що домен .УКР є національним доменом першого рівня ієрархії в глобальній ієрархічній системі доменних імен Інтернету, який делегований Україні в рамках процедури інтернаціоналізованих доменних імен (IDN) і є загальнодоступним ресурсом спільного користування. Адміністрування домену .УКР повинно здійснюватися відповідно до українського законодавства з урахуванням міжнародних рекомендацій та діючих стандартів Інтернету. Адміністратором домену .УКР є уповноважена організація, визначена відповідно до законів України, що є юридичною особою - резидентом України, що здійснює адміністрування домену .УКР, акредитує реєстраторів, розробляє Правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР.

Згідно з Концепцією, для адміністрування домену також вводиться незалежний наглядовий орган адміністратора домену - Координаційна рада, яка утворюється з уповноважених представників самоврядних організацій, бізнесу та громадськості і представників уповноважених органів державної влади, що мають «право вето». Координаційна рада затверджує Правила, в рамках яких діють учасники ринку з адміністрування, технічного супроводу і реєстрації в домені .УКР, встановлює умови акредитації реєстраторів і вибору оператора реєстру, здійснює нагляд за діяльністю адміністратора домену .УКР.

Крім того, за ініціативою адміністратора домену .УКР створюється Спеціальна комісія з досудового вирішення доменних спорів (схвалюється Координаційною радою) з метою вирішення різноманітних спорів, які виникають в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен.

У домені .УКР дозволяється реєстрація доменних імен виключно з використанням абеток української та російської мов, арабських цифр і дефіса всередині доменного імені відповідно до таблиці кодування, яка визначається адміністратором домену. Змішування символів латиниці і кирилиці в доменних іменах в домені .УКР не допускається. Замовником (реєстрантом) доменного імені може бути юридична або фізична особа без вимог громадянства або резидентної належності України. У реєстрації доменного імені в домені .УКР може бути відмовлено, якщо доменне ім'я не відповідає технічним та лінгвістичним вимогам його написання, якщо доменне ім'я вже зареєстровано в інтересах іншого реєстранта, якщо доменне ім'я зарезервовано системою реєстрації в «стоп-листі», який формується відповідно до Правил реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, ведеться адміністратором домену .УКР і схвалюється Координаційною радою, якщо стосовно доменного імені існує невирішений спір (спір повинен бути зареєстрований спеціальною комісією за рішенням доменних спорів або в судах різних інстанцій), на підставі діючих рішень спеціальної комісії з вирішення доменних спорів, господарських та інших судів різних інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів організації ICANN на своєму засіданні 28 лютого схвалила запит на делегування для України кириличного домену верхнього рівня .УКР. Домен .УКР делегований УМІЦ, який буде його адміністратором. 19 березня 2013 року завершено процедуру делегування національного кириличного домену верхнього рівня .УКР, і новий домен України з'явився в кореневій системі доменних імен Інтернету.

Довідка УНІАН. Спеціалізоване підприємство УМІЦ на принципах паритету об'єднує представників державних органів виконавчої та законодавчої влади, а також представників ринку, громадських організацій та бізнес-асоціацій. Одне з основних завдань УМІЦ - реорганізація системи доменних імен в Україні. УМІЦ створений у 2001 році. Вищим органом підприємства є Координаційна рада, до якої входять представники недержавних організацій - асоціацій інтернет-сервіс-провайдерів, операторів зв'язку, громадських організацій, які представляють різні боки інтернет-спільноти в Україні та представників різних органів виконавчої влади.