Одеський порт 31 березня відкриє круїзний сезон-2013

Одеський морський торгівельний порт, один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, 31 березня 2013 року заходом пасажирського лайнера сезону-2013 - MSC LIRICA відкриє круїзний сезон-2013.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, MSC LIRICA в 2013 році здійснить два напівкругові (Генуя-Одеса, Одеса-Генуя) і чотири кругові (Одеса-Генуя-Одеса) круїзи. Уперше круїзний оператор виділив квоти для російськомовних туристів, які подорожують навесні. До цього практикувалися тільки осінні круїзи російськомовних туристів на теплоході MSC OPERA.

Судно MSC LIRICA (прапор - Панама) рік тому на регулярній основі змінило теплохід MSC MELODY, який протягом кількох останніх років незмінно відкривав і закривав круїзний сезон в Одеському порту.

MSC LIRICA вперше відвідав Одесу у вересні 2006 року, а восени 2012 року заходив в Одеський порт три рази.

Довідка УНІАН. Одеський морський торгівельний порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.