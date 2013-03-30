Відновлено рух транспорту на міжнародній трасі Київ-Чоп

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп відновлено. Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, «на даний час проїзд автодорогою «Київ-Чоп» забезпечено, рух автотранспорту відновлено. Співробітники Державтоінспекції Львівщини проводжують працювати у посиленому режимі, надають допомогу учасникам дорожнього руху, здійснюють розпорядчо-регулювальні дії»

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 березня, з 16.00, у зв’язку зі значним погіршенням погодних умов, зокрема, сильними поривами вітру при мінусовій температурі повітря, на окремих ділянках автодороги «Київ-Чоп» виникли снігові замети і було обмежено рух транспорту на окремих ділянках міжнародної траси.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 березня, у Львівській області очікуються опади – мокрий сніг із дощем. На дорогах – ожеледиця! Також синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Західних областях України.