До Києва передислокують спецтехніку з семи областей для боротьби з очікуваним паводком
У зв'язку із значними запасами снігу на території Києва та відповідно до розпорядження голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських до 1 квітня для забезпечення реагування на можливі ускладнення паводкової ситуації із семи областей України до Києва буде передислокована спеціальна рятувальна техніка, зокрема мотопомпи та пожежні насосні станції.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, такі заходи вживаються для надання допомоги столичним рятувальникам від територіальних управлінь ДСНС у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.
Загалом надійдуть 10 пожежних насосних станцій, 10 рукавних автомобілів, 58 мотопомп різних типів, а також 125 рятувальників для обслуговування зазначеної техніки.
Крім того, з бази зберігання, ремонту техніки та аварійно-рятувальних робіт буде переміщено до Києва ще 4 мотопопомпи та 4 співробітники ДСНС України.
При здійсненні маршу буде забезпечено дотримання всіх заходів безпеки, запевняють у прес-службі.
ДП «Мобільний рятувальний центр» та 1-му Спеціальному регіональному центру швидкого реагування доручено утримувати у двогодинній готовності насосне обладнання та особовий склад для забезпечення його роботи з метою оперативного залучення при погіршенні повеневої обстановки в м. Києві.
Начальникам управлінь ДСНС у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та 2 спеціального регіонального центру швидкого реагування також доручено сформувати та утримувати в пунктах постійної дислокації у двогодинній готовності резерв із розрахунку 4 пожежних насосних станції, 4 рукавні автомобілі, 15 мотопомп різного типу, а також 35 рятувальників для обслуговування даної техніки.
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