Рятувальники закликають киян обмежити пересування на власному транспорті

Головне управління ДСНС України у місті Києві закликає жителів столиці обмежити пересування дорогами міста, особливо на власному транспорті, у зв’язку з ускладненням погоди.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві.

Також рятувальники просять водіїв не перешкоджати вільному проїзду рятувальної техніки, що прямує до місця пригоди для надання допомоги, та поступатися дорогою.

«Утримайтесь від паркування на бордюрах та тротуарах. Здійснюйте паркування так, що б це не заважало роботі комунальних служб по прибиранню снігу та не ускладнювало проїзд рятувальної техніки», - закликають рятувальники.

Звертаючись до громадян, вони просять дотримуватись основних правил поведінки в умовах низьких температур, щоб запобігти переохолодженню організму та уникнути обмороження тіла.

Міська влада Києва також звертається до киян з проханням не виїжджати та не виходити з домівок без нагальної потреби.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації нагадали, що опади триватимуть протягом дня, окрім того очікується дощ.

У прес-службі КМДА зазначили, що, станом на 7:00 30 березня для очищення столиці від снігу залучено 564 одиниць техніки та 8 тисяч працівників комунальних служб.

Упродовж доби працівники КК «Київавтодор» вивезли з Києва 12 838 тис. тонн снігу.

До усіх торгових мереж вчасно доставлено хліб та інші продукти харчування.

Столична влада тримає на контролі роботу з ліквідації наслідків негоди та готова до нових проявів стихії, запевняють у Міському штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.