На Каховському водосховищі отримало пробоїну і сіло на мілину судно ”Красін”

На Каховському водосховищі отримало пробоїну корпусу та сіло на мілину буксирне судно ”Красін”.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в 0 год. 5 хв. 29 березня в Нікопольському районі Дніпропетровської області, біля с. Червоногригорівка, на Каховському водосховищі отримало пробоїну корпусу та сіло на мілину буксирне судно ”Красін”, що прямувало з несамохідною порожньою баржею з порту Нова Каховка до м. Запоріжжя.

Довжина судна 24 м, водозміщення 180 т, екіпаж - 5 осіб.

Жертв і постраждалих, а також витоку нафтопродуктів немає.

Станом на 7 годину 30 березня до відновних робіт та зняття судна з мілини залучено три судна.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.