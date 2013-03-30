Столична ДАІ визначила 33 ділянки доріг, де можливе підтоплення

Державтоінспекція спільно з комунальними службами міста визначила 33 ділянки доріг, де можливе підтоплення.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ДАІ м.Києва, до переліку таких ділянок належать приватні житлові мікрорайони «Мишоловка», «Китаїв», «Корчувате», «Бортничі», «Осокорки», «Райдужний», «Чапаївка», с. Троєщина, проспект Броварський (ст. метро «Лівобережна» та «Чернігівська»), острови зони відпочинку «Гідропарк», мікрорайон «Панківщина» - русло р. Либідь, вулиця Богатирська, проспект Московський (транспортна розв’язка в районі залізничної станції «Зеніт»), перехрестя вулиць Лугова, Дегтяренка, Мельникова, Шовковична, Басейна, Залізничне шосе, бульвар Дружби Народів (станція метро «Дружби Народів»), Нижній та Верхній Вали, площа Поштова, вулиця Маршала Гречка, Новокостянтинівська, площа Героїв Бресту, перехрестя вулиці В.Гетьмана - Нижньоключева, бульвар І.Лепсе – проспект Комарова, вулиця Борщагівська, перехрестя проспекту Перемоги – вулиці Ушакова, Велика кільцева дорога (поворот на Вишневе), перехрестя вулиць Жолудєва – Симиренка, вулиці Старовокзальна, Пестеля, тощо. Громадянам, які мешкають в зазначених місцях, рекомендовано відмовитись від поїздок на власному транспорті.

У разі раптового затоплення під час паводка, громадянам рекомендовано «зберігати спокій, швидко збирати необхідні документи та речі, надавати допомогу постраждалим та дітям, інвалідам і людям похилого віку, по можливості негайно залишати зону затоплення, перед виходом з будинку вимикати електро- та газопостачання і зачинити вікна та двері, підніматись на верхні поверхи та сигналізувати рятувальникам, знімати з себе важкий одяг і взуття при потраплянні у воду».

Пішоходам рекомендовано бути особливо уважними, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів та не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев. Водіям рекомендовано неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними і не виїжджати на власному транспорті під час ускладнення погодних умов.

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Про будь-які прояви підтоплень кияни можуть повідомляти за телефоном 15-51