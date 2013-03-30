У неділю в Україні дощитиме, місцями налипання мокрого снігу

31 березня у західних, північних областях України та на Харківщині очікується невеликий дощ з мокрим снігом, на півночі Лівобережжя помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

У Карпатах, на Волині та Рівненщині йтиме помірний дощ з мокрим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті можливий сильний дощ, подекуди гроза. У центральних і південних областях місцями можливий невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в країні буде туман.

На дорогах північно-західної половини ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Волинській та Рівненській областях до 4° морозу, в південній частині та на Закарпатті місцями 7-10° тепла; вдень в північних та західних (окрім Закарпатської) областях 4-9° тепла, на решті території 11-16°, у південних областях 15-20°, в Криму до 25°.

У Києві та області вночі та вранці йтиме невеликий дощ з мокрим снігом, місцями туман; вдень помірний дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.