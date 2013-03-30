Наступного тижня в Україні очікується потепління - до 10-12 градусів тепла
Наступного тижня очікується поступове підвищення температури на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час всеукраїнської селекторної наради щодо дій центральних і місцевих органів влади, пов’язаних із запобіганням підтопленню населених пунктів і територій.
“На наступному тижні можна говорити про те, що це буде поступове зростання температури в західних та північних регіонах України з незначним коливанням”, - сказав М.Кульбіда. За його словами, більш інтенсивні хвилі тепла можна очікувати 1 та 4 квітня на тих територіях України, де лежить сніг. Зокрема, підвищення температури у ці дні очікується у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Денна температура у цих регіонах становитиме до 10-12 градусів тепла.
“Але це будуть процеси дуже короткочасні і будуть швидко змінюватись наступним певним зниженням температурного режиму”, - підкреслив М.Кульбіда.