У Сумах тролейбусники погрожують страйком, якщо не погасять борг із зарплати

У Сумах працівники міського комунального підприємства «Електроавтотранс», що здійснює в обласному центрі тролейбусні пасажирські перевезення, оголосили про проведення 8 квітня страйку.

Як передає кореспондент УНІАН, про свої наміри вдатися до акції протесту тролейбусники повідомили під час зустрічі з керівництвом міста.

«Колектив підприємства втомився очікувати від керівництва виконання обіцянок з приводу заробітної плати і готовий 8 квітня вийти на акцію протесту. Люди доведені до відчаю. «Електроавтотранс» має заборгованість перед своїми працівниками, починаючи з січня поточного року. Загальний борг по зарплаті – кілька мільйонів гривень», - зазначила під час зустрічі голова профкому підприємства Раїса Власенко.

За її словами, метою проведення страйку є привернення уваги мешканців міста до проблем підприємства і можливої повної його зупинки.

Відмовитися від своїх протестних намірів тролейбусники готові лише в разі повернення їм заборгованих грошей, наголосили його організатори.