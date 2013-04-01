Південна залізниця з 26 травня вводить новий графік руху потягів

Південна залізниця вводить новий графік руху пасажирських потягів з 26 травня, повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Усього передбачено курсування 21 цілорічного потяга, з яких 17 - внутрішньодержавного сполучення та 4 - міждержавного.

Потяг F325/326 Харків-Луганськ прямуватиме за маршрутом Харків-Маріуполь (від Харкова до Дебальцевого потяг прямуватиме за існуючим на сьогодні маршрутом), періодичністю через день складом потягів Південної залізниці.

З 31 березня почав курсувати новий щоденний регіональний потяг G189/190 Суми-Київ (відправлення з Сум о 23:10, прибуття до Києва о 05:00, назад з Києва о 23:50, прибуття до Сум о 05:11, зупинки на станціях Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Дарниця). Цей потяг буде обслуговуватися складами потягів Південної та Південно-Західної залізниць (через день), сформованими з вагонів локомотивної тяги і обладнаними сидіннями «літакового» типу.

Після прибуття на станцію Київ склад цього потяга прямуватиме під потяг I176/175 сполученням Київ-Хмельницький (відправлення з Києва о 6:30, прибуття до Хмельницького о 11:06, назад з Хмельницького о 16:43, прибуття до Києва о 21:19, зупинки на станціях Козятин та Вінниця). Це дасть можливість жителям Сумської області у вечірній час виїхати до Києва і далі дістатися Хмельницького.

Потяг K175/176 Харків-Сімферополь планується обслуговувати одним з двох сучасних швидкісних рухомих складів: або двоповерховим електропотягом «Шкода», або новим міжрегіональним потягом локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Усі потяги в кримському напрямку будуть збережені на рівні минулого року. Також в новому графіку руху потягів залишаться існуючі на сьогодні обсяги курсування швидкісних потягів «Інтерсіті+» на маршруті Харків-Київ, які обслуговуються електропотягами «Хюндай». Залишаться і швидкісні потяги «Інтерсіті», які курсують сьогодні між Харковом і Донецьком.