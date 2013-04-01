Південна залізниця підготує до літа 675 пасажирських вагонів

Південна залізниця (ПдЗ) підготує до початку літніх пасажирських перевезень 675 пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПдЗ.

"Планується підготувати 675 пасажирських вагонів до літніх перевезень. Водночас капітально буде відремонтовано 21 вагон, ремонт в депо пройдуть 39 вагонів, технічне обслуговування пройдуть 615 вагонів", - повідомляє прес-служба.

Також, за даними прес-служби, у 257 пасажирських вагонах функціонуватиме система кондиціонування.

"Підготовка пасажирського господарства до літніх перевезень буде проводитися згідно з наміченим планом робіт і повинна закінчитися наприкінці травня. Готовність рухомого складу до літніх перевезень буде підтверджена приймальною комісією, до складу якої увійдуть представники пасажирської служби, апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту, служби пожежної охорони та санітарно-карантинного відділу Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби", - повідомляє прес-служба.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначають її важливе транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.