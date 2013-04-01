Air Astana відкрила прямі регулярні рейси до Астани й Алмати з «Борисполя»

Авіакомпанія «Air Astana» з 31 березня 2013 почала виконувати 2 нових прямих регулярних рейса - до Астани і Алмати (Казахстан) з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Рейси авіакомпанії з нового терміналу D аеропорту до Астани в рамках літнього розкладу здійснюватимуться щопонеділка, щосереди і щосуботи на авіалайнері Embraer 190 (тривалість польоту 4 години). Рейси за маршрутом Київ - Алмати виконуватимуться щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі на комфортабельному авіалайнері Airbus A320 (тривалість польоту 5 годин)", - повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з прес-релізом, парк повітряних суден авіакомпанії «Air Astana» складається з літаків Boeing767-300, Boeing757-200, AirbusА321, AirbusА320, AirbusA319, Embraer190.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з початку нового авіасезону (з 31 березня) залучить нові авіакомпанії та збільшить частоту рейсів за існуючими маршрутами діючих авіаперевізників.

Водночас з початку літньої навігації всі міжнародні рейси до/з Міжнародного аеропорту «Бориспіль», крім рейсів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), обслуговуватимуться в новому терміналі «D».

Довідка УНІАН. «Air Astana» є повноправним членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) і спільним підприємством АТ «Фонд національного добробуту «Самрук-Казина» і британської компанії BAE Systems PLC, з часткою участі в 51% і 49% акцій, відповідно.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.