У Тернополі тариф на проїзд у маршрутках зріс до 2,5 грн

Відсьогодні вартість проїзду у маршрутних автобусах Тернополя зросла на 25% і становить 2,5 замість 2 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено рішенням виконкому, прийнятим наприкінці березня.

Цей документ викликав жваве обговорення і критику в соцмережах, учора дане подорожчання також стало темою численних жартів в 1/8 Західно-Української ліги КВН, яка проходить в Тернополі.

Тернополяни переконані, що піднімати вартість проїзду не було жодних підстав, оскільки водії нерідко грубіянять пасажирам, палять та розмовляють по мобільному під час руху, а вже після прийняття виконкомом рішення про подорожчання проїзду був зафіксований випадок, коли водій маршрутки в люту негоду не підібрав на зупинці юних школярів, остерігаючись, що в тих може не бути грошей на проїзд.

Перевізники необхідність зростання тарифів мотивували подорожчанням пального та запчастин, збільшенням податкових відрахувань,

Після прийняття рішення про зміну тарифів керівництво міської ради висунуло до перевізників вимоги забезпечити прибирання в салонах посеред дня у сльоту, дотримуватися графіків, протягом двох місяців запровадити автоматичну систему оголошення зупинок, а з 1 травня – єдину форму для всіх водіїв.

Обіднє прибирання пропонувалося запровадити одразу, оскільки через танення снігу утворюється болото і пасажири заносять його в салон. Однак наразі миття салонів в обідній час в маршрутках так і не запровадили.

Як повідомляв УНІАН, на початку року перевізники тричі пікетували управління транспорту та міську раду з вимогами підняти тарифи на проїзд до 3 грн, оскільки перевезення стали для них збитковими.

Попередньо у червні 2012 року перевізники подали розрахунки з проханням підняти тариф з 1 грн до 1,5 грн у соціальних маршрутках (без ліміту пільговиків), та з 2 грн до 2,5 грн у маршрутних автобусах.

У грудні 2012 року міськвиконком відмовився підвищити проїзд у маршрутному транспорті Тернополя через неякісне обслуговування пасажирів.

Довідка УНІАН. Востаннє тариф на проїзд у маршрутних автобусах Тернополя змінювали у лютому 2011 року, коли він зріс з 1,5 до 2 грн.

Щодня на автобусні маршрути Тернополя виїжджає 220-250 автобусів.