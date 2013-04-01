Мінінфраструктури готує план заходів щодо переведення кадрів до Адміністрації морпортів

Міністерство інфраструктури готує план заходів щодо переведення співробітників державних підприємств морського транспорту, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, до створюваної Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для розробки цього плану було створено робочу групу, основним завданням якої є розробка до 15 травня поточного року проектів документів, пов'язаних зі змінами в організації виробництва і праці працівників державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються. На засіданні робочої групи 29 березня 2013 року було затверджено план відповідних заходів.

"Цей план заходів спрямований на забезпечення ефективного вирішення кадрових питань на державних підприємствах морського транспорту під час їх реорганізації і утворенні ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). У документі визначено у чіткій послідовності дії виконавців процесу реорганізації з конкретними термінами їх виконання", - повідомляє прес-служба.

Згідно із затвердженим планом, вже на початку поточного місяця виконуючий обов'язки голови АМПУ, керівники підприємств, що реорганізуються, і голови комісій з їх реорганізації мають підготувати проекти організаційних структур і штатних розкладів Адміністрації і філіалів. З урахуванням цих проектів готуватимуться штатні розклади і організаційні структури підприємств, що реорганізуються.

До того ж проекти організаційних структур і штатних розкладів мають бути розглянуті на засіданні робочої групи і узгоджені до середини травня 2013 року.

Згідно з прес-релізом, для вирішення кадрових питань необхідно дочекатися реєстрації Адміністрації морських портів як юридичної особи. Після цього наказом по новоствореному підприємству набудуть чинності його організаційна структура і штатний розклад. Також будуть видані відповідні накази про введення в дію штатних розкладів і організаційних структур філіалів АМПУ.

Після цього на підприємства, що реорганізуються, направлять відповідні листи з проханням про звільнення працівників для їх подальшого працевлаштування в АМПУ і філіалах, уточнює прес-служба міністерства. Керівники державних підприємств, які реорганізуються, мають поінформувати працівників, а також одержати від них письмову згоду на переведення і, відповідно, видавати накази про звільнення працівників для їх подальшого працевлаштування в АМПУ і філіалах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реорганізацію державних підприємств морського транспорту і утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (розпорядження № 133 від 4 березня п.р.).

До переліку підприємств, які будуть реорганізовані, увійшли такі державні морські торгові порти: Миколаївський, Іллічівський, порт "Південний", Маріупольський, Севастопольський, Херсонський, Керченський, Феодосійський, Ялтинський, Бердянський, Білгород-Дністровський, Євпаторійський, Ізмаїльський, Ренійський, Скадовський, “Усть-Дунайськ”, а також спеціалізований морський порт "Октябрськ", ДП "Дельта-Лоцман" і державна компанія "Керченська поромна переправа".

Створення Адміністрації морських портів України передбачене Законом «Про морські порти України», підписаному президентом 8 червня 2012 року.

АМПУ має бути створена до 14 червня 2013 року. Виконуючим обов'язки начальника АМПУ може бути призначений начальник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Юрій Васьков.