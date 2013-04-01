Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") вдосконалить систему управління рухом поїздів до 2019 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Перехід на нову систему управління процесом перевезень здійснюватиметься поетапно, у міру підвищення рівня технічної оснащеності та інформаційного забезпечення залізниць України. Завершити процес переходу до нової системи управління планується до 2019 року", - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, на базі Головного управління перевезень «Укрзалізниці» буде створено Головний центр управління рухом, а на базі служб перевезень залізниць України - шість регіональних центрів.

У прес-службі відзначили, що побудова сучасних центрів управління здійснюватиметься на базі мікропроцесорних систем диспетчерської централізації і диспетчерського контролю. Завдяки сучасним інформаційним технологіям процес перевезення відображатиметься у реальному часі, що значно підвищить ефективність роботи диспетчерів. За допомогою новітніх систем, які в режимі реального часу відображають рух поїздів, типи поїздів, місце їх перебування, всі затримки і прискорення у графіці тощо, диспетчери зможуть оперативно одержувати повну інформацію про стан перевезень і швидко вживати заходи для усунення відхилень від графіку руху.

У цей час управління рухом поїздів здійснюється на трьох-чотирьох рівнях: на рівні «Укрзалізниці» управління рухом здійснюють диспетчери Головного управління перевезень, на рівні залізниць - залізничні диспетчери, на рівні станцій діють станційні диспетчерські центри, які здійснюють оперативне управління.

"Отже, перетинаючи стики між залізницями, поїзди передаються від одного диспетчера до іншого, що ускладнює роботу. Після введення інновацій зменшиться кількість стиків і залишаться лише дві ланки управління процесом руху: Головний центр, який координуватиме роботу і відстежуватиме рух поїздів на великих відстанях - від станції відправлення до станції призначення, і регіональні центри, які здійснюватимуть оперативне управління", - уточнили в прес-службі.

Наголошується, що зміна технології диспетчерського управління дозволить раціонально сформувати полігони, якими управлятимуть Головний і регіональні центри, не обмежуючись лише межами дирекцій залізничних перевезень, а також оптимізувати кількість диспетчерських дільниць і збільшити їх довжину до 200-300 км.

«Сьогодні українські залізниці розподілені на 135 дільниць, деякі з них протяжністю лише 25-100 км. Потрібно їх об'єднувати, створювати великі полігони. На великих полігонах менше стиків і більша швидкість руху поїзду», - цитує прес-служба першого заступника начальника Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Євгена Кучеренка.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла запропоновані Кабінетом Міністрів закони: № 9337 - про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і № 9377 - про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься у три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і розподілено функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть створені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.