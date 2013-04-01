Завтра у центрі Києва можливе ускладнення руху транспорту
16:45, 01 квітня 2013Транспорт/Звя'зок
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2 квітня у центрі Києва можливе ускладнення руху транспорту через проведення масових акцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у зв’язку із запланованими політичними партіями акціями можливе ускладнення руху транспорту, виникнення заторів на Європейській площі, на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській та Шовковичній.
У КМДА радять при можливості обирати інші маршрути пересування.
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