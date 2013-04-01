Одеська залізниця збільшила збиток від приміських пасажирських перевезень на 24%

Одеська залізниця (ОЗ) за підсумками 2012 року збільшила збиток від перевезення пасажирів у приміському сполученні у порівнянні з 2011 роком на 24,4% - до 263,7 млн ​​грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОЗ.

"Упродовж 2012 року послугами Одеської залізниці у приміському сполученні скористалися 27,6 млн пасажирів. За минулий рік сума збитків зросла на 24,4% у порівнянні з 2011 роком і досягла 263,7 млн грн. Рівень збитковості яскраво ілюструє відсоток покриття витрат доходами - за 2012 рік цей показник становив 10,6%, тобто з кожної вкладеної гривні повертається тільки 10 копійок", - йдеться в повідомленні.

До того ж у прес-службі відзначили, що, незважаючи на значні витрати і серйозні збитки, за минулий рік Одеська залізниця не скасувала жодного приміського поїзда.

"Залізничники усвідомлюють високий рівень значущості приміського сполучення для пасажирів, адже щодоби Одеською залізницею курсують 56 пар приміських поїздів, з них в Одеській області - 25 пар (у напрямках Вапнярки, Котовська, Роздільної, Колосівка та Білгород-Дністровського), які забезпечують перевезення 35 тис. пасажирів", - відзначили в прес-службі.

Також повідомляється, що з 1994 року й дотепер закупівель нових електропоїздів не проводилося. При цьому до 2015 року знос електропоїздів становитиме 80,5%.

Згідно прес-релізу, за останні п'ять років на капітальний та поточний ремонти електропоїздів для Одеської області витрачено 56,2 млн грн, що становить 60,8% від необхідних витрат.

"До того ж дефіцит коштів на підтримання в робочому стані рухомого складу з 2008 по 2012 роки становить 92,4 млн грн, крім того, на модернізацію електропоїздів залізницею витрачено 7,9 млн грн, на розвиток інфраструктури - 4,4 млн грн, на придбання технологічного обладнання - 1,6 млн грн", - пояснили в прес-службі ОЗ.

Згідно з повідомленням, головною причиною недоотримання коштів є негативна тенденція формування бюджетів органами самоврядування всіх рівнів для подальшого погашення заборгованості перед залізницею за перевезення пасажирів пільгових категорій. "Залізничники попереджають, що постійне недоотримання коштів від адміністрацій може привести до пошуків Одеською залізницею шляхів зниження обсягів приміських перевезень, що може призвести до соціальної напруженості в регіоні", - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця (ОЗ) у 2012 році перевезла 46,272 млн пасажирів, зокрема 4,7 млн пасажирів пільгових категорій.

До того ж у далекому сполученні ОЗ перевезла 19,2 млн пасажирів, у приміському - близько 27 млн ​​пасажирів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччі 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становило 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.