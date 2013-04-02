Набула чинності постанова Кабміну, якою визначено строки дії посвідчень водія

Набула чинності постанова Кабінету міністрів, якою визначено строки дії посвідчень водія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року №185 «Деякі питання виконання Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують особу чи її спеціальний статус» затверджені єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у тому числі й посвідчення водія. Визначено порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення зазначених документів.

Також даним законодавчим актом були встановлені такі строки дії для посвідчення водія: на право керування транспортними засобами категорії А, А1, В та В1, оформлені і видані після набрання чинності цією постановою - протягом 20 років з дати їх видачі, інших категорій - протягом 10 років із зазначеної дати.

Такі посвідчення підлягають обміну в установленому порядку.

Документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

До запровадження і видачі документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.