Обсяг українського ринку інтернет-реклами за рік зріс у 2,4 разу

Обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за підсумками 2012 року зріс у 2,4 разу і становив 594 млн грн, при цьому майже половина продажів (44,5%) здійснена майданчиками безпосередньо рекламодавцям, минаючи агентський ринок.

Про це йдеться в дослідженні Інтернет асоціації України (ІнАУ).

Предметом дослідження став річний обсяг грошових коштів, що направляється рекламодавцями на сегменти медійної інтернет-реклами, орієнтованої на українську інтернет-аудиторію, виключаючи витрати на відповідні digital-сервіси. До медійної інтернет-реклами належить банерна реклама, відеореклама, спонсорство і нестандартні рішення.

Методика вимірювання базується на перехресному аналізі даних анкетування найбільших рекламних агентств, сайтів та сейлз-хаусів. Учасникам дослідження було запропоновано заповнити спеціальні анкети, в яких агентства на анонімній основі повинні вказати суми отриманих від рекламодавців коштів за конкретними сайтами, а сайти - представити частку в своїх оборотах групи агентств, що надали анкету. Сейлз-хауси і Мережі додатково надали інформацію, що дозволяє компенсувати дублювання даних.

У дослідженні взяли участь 12 провідних агентств інтернет-реклами: AdPro, AdWork, Digibrand, Digital Promotion, Escape, ITCG, Mediacom, OK Internet, Promodo, Publicis Groupe Media, Smartica/Skykillers, TMGU, а також представники понад двадцять найбільших майданчиків, холдингів і сейлз-хаусів: «Автоцентр», AdMixer, AdNet, C8.Network, Censor.net.ua, DMDim, Gismeteo.ua, Go2Net, Gorod.dp.ua, FISH, HTTPool, Internet Marketing, RBC, RIA, Ukr. net, Finance.ua, LB.ua, StarLight Digital Sales, T-sell, Takitak, «1 +1».

Обробка даних у конфіденційному режимі забезпечувалась Юридичною фірмою «Вронський, Вронська і партнери».

Довідка УНІАН. Інтернет асоціація України (ІнАУ) була створена в 2000 р. з метою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін у розвитку різних сегментів Інтернету в Україні. Асоціація об'єднує понад 140 компаній: найбільших провайдерів, операторів зв'язку, реєстраторів доменних імен, виробників обладнання, виставкові, видавничі та інші компанії, що безпосередньо стосуються українського сегменту Інтернет. Проект Дослідження української аудиторії Інтернет запущений ІнАУ на початку 2010 р. У березні 2010 р. створено Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами.