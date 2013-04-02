У публічному домені com.ua змінилися умови роботи

У найбільш популярному в Україні публічному домені com.ua (нараховує 281 тис. доменних імен) з 1 квітня змінилися умови роботи реєстраторів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі адміністратора домену UA компанії "Хостмастер".

Як наголошується в повідомленні, реєстратори отримали більше повноважень, але водночас до них пред'являють більш високі вимоги, ніж раніше. Це дозволить підвищити якість обслуговування доменних імен, а в перспективі - запропонувати реєстрантам нові послуги, впевнені в компанії.

Новий регламент роботи реєстраторів заснований на технології EPP (Extensible Provisioning Protocol). Цей протокол використовується багатьма великими доменами світу. У .UA відбувається поетапний перехід на EPP, і com.ua став дев'ятнадцятим публічним доменом, в яких такий перехід стався. Зараз за новим протоколом обслуговуються 481 тис. доменних імен, що становить 69% від їх загальної кількості в .UA. Решта перейде на EPP до кінця поточного року.

Відповідно до нового регламенту, реєстрант отримує такі можливості: зміна своїх реєстраційних даних за допомогою реєстратора; більш гнучка можливість закривати або відкривати свої персональні дані; можливість відновлення доменного імені протягом 30 днів після його видалення; можливість швидкої зміни реєстратора.

Тепер для повноцінної роботи реєстратору необхідно мати автоматизовану систему реєстрації доменних імен, сумісну з технологією EPP, і сайт, призначений для обслуговування клієнтів. Крім того, реєстраторам необхідно пройти тестування, яке підтверджує його готовність працювати за новим протоколом.

З 176 реєстраторів усього 84 відповідають цим вимогам і змогли продовжити роботу. Серед тих, хто не зміг продовжити роботу багато хто вирішив стати дилерами більш великих підприємств.

У прес-службі повідомляють, що підготовка до впровадження EPP і нових регламентів тривала більше півтора року. Ще влітку 2011 року учасники вітчизняного доменного ринку створили робочу групу, яка розробила основні принципи переходу на EPP. Новий регламент роботи пройшов тестування в доменах Полтави (poltava.ua і pl.ua), що тривало з листопада 2011 року по серпень 2012 року. У вересні минулого року почалося поетапне переведення публічних доменів на нову технологію.

На цей момент протокол EPP використовується в наступних публічних доменах: chernigov.ua і cn.ua, chernovtsy.ua і cv.ua, com.ua, ivano-frankivsk.ua і if.ua, kiev.ua, kherson.ua і ks . ua, org.ua, poltava.ua і pl.ua, rovno.ua і rv.ua, uzhgorod.ua і uz.ua, zhitomir.ua і zt.ua. Через два тижні, 14 квітня на новий протокол перейдуть публічні домени Хмельницької області, в травні - Черкаської.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.