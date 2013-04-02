У Москві для туристів запровадили добовий квиток на всі види громадського транспорту

Москва. У Москві з 2 квітня для туристів запроваджується добовий квиток на всі види громадського транспорту – метро і наземний міський транспорт, вартістю 200 рублів (близько 6,5 дол.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Московського метрополітену.

«Для туристів, які впродовж дня здійснюють велику кількість поїздок, вводиться Єдиний квиток – смарт-карта на одну добу. Її вартість становить 200 рублів, і при цьому пасажири зможуть здійснювати необмежену кількість поїздок, як метро, так і наземним міським транспортом», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, одним із нововведень нового тарифного меню став «квиток «90 хвилин». До того ж передбачено сім варіантів такого квитка: 1, 2, 5, 11, 20, 40 і 60 поїздок. Одна поїздка з квитком «90 хвилин» дозволяє здійснювати 1 прохід у метрополітені і необмежену кількість пересадок наземним міським транспортом упродовж 90 хвилин з моменту першого проходу. Одна поїздка з квитком «90 хвилин» дійсна тільки в день продажу, 2 поїздки – упродовж 5 днів з дня першого проходу, 5, 11, 20, 40 і 60 поїздок - упродовж 90 днів, включаючи день продажу. Ціна за один маршрут з пересадками – близько 50 руб. (1,6 дол.).

Зазначається, що з 2 квітня 2013 року Універсальні квитки називатимуться Єдиними квитками. Також з 2 квітня для пасажирів, що користуються тільки метрополітеном, вводиться «Електронний гаманець» - пластикова карта, призначена для багаторазового використання з можливістю поповнення залежно від потреби користування громадським транспортом. На першому етапі поповнити баланс карти можна буде у касах і автоматах метрополітену, а також в автоматизованих касах Мосміськтранса. Надалі поповнити «Електронний гаманець» можна буде як баланс мобільного телефону - за допомогою sms, платіжних і банківських терміналів, у роздрібних мережах. Вартість однієї поїздки в метро, сплаченої «Електронним гаманцем», становитиме 28 рублів (близько 0,9 дол.).