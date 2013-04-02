Додаткові поїзди Інтерсіті+ Київ-Харків продовжать відправляти у квітні

«Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) у квітні продовжить відправляти додаткові потяги Інтерсіті за маршрутом Київ-Харків-Київ щоп'ятниці, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У зв'язку з підвищеним попитом на перевезення за маршрутом Київ-Харків-Київ додаткові потяги Iнтерсіті+ відправляться 5, 19 і 26 квітня 2013 року. Також додатковий потяг призначено на вівторок 30 квітня 2013 року (останній робочий день перед травневими святами).

Потяг № 162 Київ - Харків відправиться з Києва о 13 год. 12 хв і прибуде до Харкова о 17 год. 40 хв.

Потяг № 163 Харків - Київ буде відправлено з Харкова о 20 год.19 хв. і прибуде до Києва о 01 год. 06 хв.

Потяги пройдуть із зупинками на станціях у Миргороді й Полтаві.

Прес-служба УЗШК зазначає, що протягом березня середнє завантаження додаткових потягів становило 54%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня поточного року УЗШК запровадила гнучку систему регулювання тарифів на квитки першого класу потягів Інтерсіті+, завдяки якій квитки в перший клас на Інтерсіті+ з максимальною знижкою в 15% можна придбати за 45 днів до відправлення, за 2-1 доби до відправлення потягу вартість квитка підвищується на 15%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації й технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.