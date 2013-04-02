Turkish Airlines з 20 травня збільшить частоту авіарейсів Дніпропетровськ-Стамбул

Авіаперевізник Turkish Airlines з 20 травня поточного року збільшить частоту рейсів на маршруті Дніпропетровськ-Стамбул до 7 разів на тиждень. Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно повідомленню, це рішення є частиною стратегії авіакомпанії зі збільшення кількості рейсів між стамбульським міжнародним хабом Turkish Airlines і крупними містами України.

«Ми раді, що зможемо запропонувати своїм клієнтам вибрати більш слушний час для подорожі. Щобільше, глобальна мережа Turkish Airlines постійно росте. Найближчим часом до наших 220 напрямків по всьому світу додадуться ще 11 нових», - приводить прес-служба слова глави представництва Turkish Airlines в Дніпропетровську Гюрхана Сезена.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Turkish Airlines планує в 2013 році збільшити кількість пасажирів між Туреччиною і містами України на 40% в порівнянні з 2012 роком - до 700 тис. осіб.

Turkish Airlines в 2013 році планує почати регулярні рейси до Харкова, а також польотів з українських міст до Анкари.

Частота рейсів між українськими містами і Туреччиною в 2013 році зросте до 79 разів на тиждень в порівнянні з поточною частотою 49 разів на тиждень.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Turkish Airlines - п'ята за величиною авіакомпанія у світі, створена в 1933 році. Є членом мережі Star Alliance.

Компанія оперує флотом з 207 пасажирських і вантажних літаків. Turkish Airlines здійснює рейси в 219 напрямках (183 міжнародних і 36 внутрішніх).

За підсумками 2012 року Turkish Airlines перевезла понад 39 млн пасажирів.

В Україні офіси Turkish Airlines відкриті у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Сімферополі і Києві.

Мережа Star Alliance - найбільший глобальний альянс авіакомпаній, заснований в 1997 році.

Star Alliance включає 27 авіакомпаній зі всіх континентів. Частка альянсу в світових авіаперевезеннях становить близько 25%. Star Alliance пропонує понад 21,9 тис. польотів на день в 1329 аеропортах 194 країн світу.