Air Astana планує перевезти в 2013 році 35 тис. пасажирів до Астани й Алмати

Казахстанська авіакомпанія «Air Astana», яка відкрила 31 березня два нові напрямки з Києва до Астани й Алмати, планує в 2013 році перевезти у цих напрямках 35 тис. пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив старший віце-президент з маркетингу та продажу «Air Astana» Ібрагім Жанлиєл.

«План на перший рік - 35 тис. пасажирів - по 17,5 тис. на кожному напрямку (за маршрутами Київ-Астана і Київ-Алмати - УНІАН)», - повідомив Ібрагім Жанлиєл.

За його словами, прогнозоване завантаження рейсів становитиме 70%.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Air Astana» з 31 березня 2013 року почала виконувати 2 нові прямі регулярні рейси - до Астани і Алмати (Казахстан) з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Рейси авіакомпанії з нового терміналу D аеропорту до Астани в рамках літнього розкладу будуть здійснюватися по понеділках, середах і суботах на авіалайнері Embraer 190 (тривалість польоту 4:00). Рейси за маршрутом Київ - Алмати будуть виконуватися по вівторках, п'ятницях і неділях на комфортабельному авіалайнері Airbus A320 (тривалість польоту 5:00)".

Довідка УНІАН. «Air Astana» є повноправним членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) і спільним підприємством АТ «Фонд національного добробуту «Самрук-Казина» і британської компанії BAE Systems PLC, з часткою участі в 51% і 49% акцій відповідно.