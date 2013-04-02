На Придніпровській залізниці у 1-му кварталі запобігли крадіжкам на 112 тис. грн

Працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці протягом січня-березня запобігли 110 крадіжкам вантажів та майна залізниці на загальну суму близько 112 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, за крадіжки затримали 122 осіб.

Також за вказаний період за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння по коліях у невстановлених місцях, незаконний проїзд вантажними потягами), співробітники воєнізованої охорони затримали 723 осіб, з яких 368 оштрафовані на суму близько 13 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.