МАУ відкриває 5 нових рейсів у період літньої навігації

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в період літньої навігації 2013 року розширить географію польотів на 5 нових рейсів із Києва до Праги, Вільнюса, Афін, Ларнаки і Варшави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, нові прямі регулярні рейси, що зв'язують столицю України зі столицями Чехії, Греції, Литви, Кіпру та Польщі, виконуватимуться на сучасних літаках із двома класами обслуговування – бізнес і економічним.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розширила маршрутну мережу рейсів, що виконуються з регіональних центрів України.

Зокрема, МАУ відкрила продажі квитків на нові рейси до Тель-Авіва, які виконуватимуться з Одеси, Дніпропетровська, Донецька і Сімферополя.

Крім того, авіакомпанія почала продажі на рейси до Баку і Єревана, які виконуватимуться з Одеси і Донецька.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).