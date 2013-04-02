"Київпастранс" заборгував Південно-Західній залізниці за міську електричку

Комунальне підприємство «Київпастранс» заборгувало Південно-Західній залізниці 54 млн грн за утримання рухомого складу й обслуговування інфраструктури Київської міської електрички.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

"Зазначимо, що для перевезення пасажирів Київською міською електричкою комунальне підприємство «Київпастранс» використовує залізничну інфраструктуру Південно-Західної магістралі, але за утримання рухомого складу й обслуговування інфраструктури є боржником перед залізницею. Сума боргу становить уже 54 млн грн", - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас ПЗЗ спростувала інформацію про те, що в результаті пошкодження посадочної платформи, що сталося сьогодні вранці, на станції «Вишгородська» пасажири міської електрички потрапили під електропотяг і отримали травми.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - уточнили в прес-службі, додавши, що вранці на посадочній платформі Київської міської електрички на станції «Вишгородська» була зафіксована тріщина плити та її часткове обвалення, проте через це ніхто з пасажирів не постраждав.

Зазначається, що фахівці ПЗЗ сьогодні до обіду здійснили поточний ремонт посадочної платформи Київської міської електрички на ст. «Вишгородська», проте платформа потребує капітального ремонту, на що, згідно з умовами договору, мають бути спрямовані кошти «Київпастрансу».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня вранці на станції міської електрички «Вишгородська» в Києві обвалилась частина перону. За інформацією «5 каналу», люди, які очікували потяг, впали просто на рейки. За повідомленням телеканалу, пригода трапилась саме тоді, коли під'їхав потяг. Частина пасажирів встигла вскочити до вагона, але дехто, зі слів очевидців, впав під вагон. Машиніст обвалу не помітив - зачинив двері і рушив далі.

Пізніше в прес-службі Київської міської державної адміністрації заявили, що під час руйнування ділянки платформи ніхто не постраждав.

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул доручив генеральному директору Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергію Болоболіну перевірити після зими технічний стан усіх залізничних вокзалів, перонів і посадочних платформ.