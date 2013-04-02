Вілкул доручив "Укрзалізниці" перевірити технічний стан усіх вокзалів після зими

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул поставив завдання генеральному директору Державної адміністрації залізничного транспорту України - «Укрзалізниці» Сергію Болоболіну перевірити після зими технічний стан усіх залізничних вокзалів, перонів і посадочних платформ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

"Має бути забезпечено безпеку пасажирів", - зазначив О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня вранці на станції міської електрички «Вишгородська» в Києві обвалилась частина перону. За інформацією «5 каналу», люди, які очікували потяг, впали просто на рейки. За повідомленням телеканалу, пригода трапилась саме тоді, коли під'їхав потяг. Частина пасажирів встигла вскочити до вагона, але дехто, зі слів очевидців, впав під вагон. Машиніст обвалу не помітив - зачинив двері і рушив далі.

Пізніше в прес-службі Київської міської державної адміністрації заявили, що при руйнуванні ділянки платформи ніхто не постраждав.

На місці обвалу на станції міської електрички «Вишгородська» виявлено, що впала плита перекриття платформи розміром 6м х 1,5м. За попередніми висновками слідчої групи МВС, плита впала внаслідок руйнації бетону (зношеності) під впливом метеорологічних факторів.

Водночас у КП «Київпастранс» вказують, що утримання в належному технічному стані інфраструктури міської кільцевої електрички, а саме: пристроїв системи центрального забезпечення, будівель, споруд, платформ посадки, колійного господарства, контактної мережі забезпечує Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця».