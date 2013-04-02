«Мотор Січ» з 10 травня відкриє регулярні авіарейси між Вінницею і Москвою

Вінниця. Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» відкриє регулярні авіарейси між Вінницею та Москвою з 10 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду сьогодні, 2 квітня, у Вінниці підписали «Мотор Січ» та КП «Аеропорт Вінниця».

Директор аеропорту Ярослав Мазурець зазначив, що авіасполучення буде розпочато з 10 травня й відбуватиметься літаком АН-140 авіакомпанії «Мотор Січ» двічі на тиждень по понеділках та п’ятницях. «Орієнтовний виліт з Вінниці відбуватиметься близько 16 години, вартість рейсу становитиме в районі 1100 грн в один кінець. В аеропорту «Внуково» (Москва) 48-місний літак приземлятиметься за 2 години льоту», - розповів Я.Мазурець.

Він зазначив, що квитки можна буде купити вже починаючи з 8 квітня.

Заступник директора авіакомпанії «Мотор Січ» Ігор Костюк подякував керівництву області та міста за сприяння у запуску цього пілотного проекту. «В Україні це пілотний проект такої взаємодії. Хотів би завірити, що пріоритетом нашої кампанії є безпека», - сказав І.Костюк.

Заступник керівника Вінницької ОДА Григорій Дерун під час церемонії висловив сподівання, що рейс зацікавить також мешканців сусідніх з Вінницькою областей.

«Для нас це визначна подія і ми переконані що цим авіасполученням наш аеропорт, який має статус міжнародного, буде забезпечувати дане сполучення не лише вінничан, а й жителів Житомирської, Хмельницької, частини Черкаської та Кіровоградської областей», - сказав він.

Довідка УНІАН. Вінницький аеропорт споруджено у 1983 році, з 1999 року його експлуатація майже припинилася. Останніми роками здійснено часткову реконструкцію аеровокзального комплексу (обсяг інвестицій становив понад 8 млн грн).

З травня 2008 р. Міністерство транспорту і зв’язку видало ліцензію аеропорту ”Вінниця” на обслуговування внутрішньодержавних пасажирських авіарейсів, а з грудня 2008 р. відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту ”Вінниця” (Вінницька область). На даний час регулярні рейси з аеропорту ”Вінниця” не здійснюються.

У грудні 2012 року Вінницька обласна рада збільшила статутний фонд комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 8,82% - до 12,341 млн грн.

Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» створена у 1984 році і є одним з підрозділів у складі ПАТ ”Мотор Січ” Україна (м. Запоріжжя). Оснащена пасажирськими і транспортними літаками і вертольотами, екіпажі яких мають всі необхідні сертифікати і ліцензії, які дозволяють забезпечувати доставку людей і вантажів. Літаковий парк авіакомпанії становлять: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74 ТК-200, Ан-140.