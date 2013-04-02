Російська «Трансаеро» літатиме до Уфи, Пермі і Єкатеринбургу з аеропорту «Київ»

Із 20 квітня 2013 року один із найбільших авіаперевізників Росії - авіакомпанія «Трансаеро» відкриває прямі регулярні рейси за маршрутами Київ-Уфа, Київ-Перм, Київ-Єкатеринбург із міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), повідомляє прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, рейси за кожним із нових напрямків виконуватимуться 2 рази на тиждень.

Рейс Київ-Перм виконуватиметься у вівторок і п'ятницю, Перм-Київ - у середу та суботу.

Рейс Київ-Уфа буде - в середу і суботу, Уфа-Київ - у четвер і неділю.

Рейс Київ-Єкатеринбург - у четвер і неділю, Єкатеринбург-Київ - у п'ятницю і понеділок.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Трансаеро» працює з листопада 1991 року і є другою найбільшою авіакомпанією Російської Федерації.

Компанія володіє одним із найбільших парків далекомагістральних повітряних суден у Росії, СНД і Східній Європі. Її парк складається з літаків Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 і Ту-214.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство. У 2012 році аеропорт обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту й будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу – 1,5 тис. кв. м.