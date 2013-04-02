Складні погодні умови в березні збільшать виплати страховиків на 10-15% - учасник ринку

Складні погодні умови, які спостерігалися у низці регіонів України у березні, стали причиною збільшення кількості звернень до страхових компаній, що виллється страховикам у додаткові 10-15% страхових виплат.

Зокрема, у коментарі агентству УНІАН начальник єдиного виплатного центру СК «Провідна» Владислав Тимошенко повідомив, що в період снігопаду кількість звернень клієнтів збільшилася на 10%, на стільки ж може зрости і обсяг страхових виплат.

«У зв'язку з аномальними погодними умовами в Україні (тривалим снігопадом) у період 22-25 березня обсяг страхових виплат СК «Провідна» за підсумками першого кварталу 2013 року збільшиться, за нашими розрахунками, на 10%», - сказав В.Тимошенко.

Зростання звернень клієнтів зафіксували і в СК «ІНГО Україна». За словами начальника відділу врегулювання збитків компанії Ігоря Венгерчука, в середньому за перші два-три дні (22-24 березня) надходило до 30 заяв від жителів Києва і 35-40 від жителів інших регіонів. Зростання порівняно із середньостатистичною кількістю заяв становить не більш як 10-15%.

Також він повідомив, що якщо північ країни постраждала від снігопадів, то основною причиною страхових подій у південних регіонах став шквальний вітер. Зокрема, до СК «ІНГО Україна» надійшли дві заяви за фактом настання страхових подій у результаті шквальних поривів вітру (у період 20-24 березня). В Одеській області була пошкоджена крівля торгового центру, а на Південному березі Криму - зірвані зовнішні елементи оздоблення АЗС. На даний момент за даними випадками проводиться оцінка завданого стихією збитку.

У цілому, як зазначає президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима, страховики не очікують великого зростання обсягу виплат з автострахування через снігопад у березні, оскільки рух у Києві і області був сильно утруднений, швидкість руху була мінімальною, а люди годинами стояли у заторах.

Крім того, вона підкреслила, що багато компаній звернулися до своїх клієнтів з проханням у період складних погодних умов утриматися від використання особистого транспорту.

За інформацією Н.Гудими, достатньо багато звернень по КАСКО пов'язані з пошкодженням кузова автомобіля у зв'язку із стихійним лихом, падінням бурульок і снігових брил з будівель, падіння на авто засніжених дерев, а також пошкодженнями від муніципального транспорту, задіяного на розчищенні міста від снігу. «Думаю, кількість клієнтів, що звернулися до СК, буде таким самим або трохи більше, ніж буває зазвичай у цю пору року», - говорить президент ЛСОУ.

Крім того, Н.Гудима зазначає, що оскільки снігопад припав на останні дні березня, то виплати по страхових випадках проводитимуться вже у квітні, тобто потраплять у статистику другого кварталу 2013 р.

«Вже зараз компанії-члени ЛСОУ говорять про звернення по майну. Також у багатьох районах України фахівці прогнозують звернення по сільгоспстрахуванню: надлишок води на полях може зашкодити посівам. Обсяг фінансових втрат за підсумками стихії можна буде оцінити після 20 квітня, коли будуть зведені всі звернення і всі дані по них», - говорить Н.Гудима.