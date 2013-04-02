МАУ почала виконувати рейси до Тель-Авіва з 31 березня

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 31 березня 2013 року почала виконувати прямі регулярні рейси між містами України – Дніпропетровськом, Одесою, Донецьком – і Тель-Авівом (Ізраїль), повідомили УНІАН у прес-службі авіаперевізника.

Рейси за маршрутом Одеса – Тель-Авів – Одеса виконуватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і неділях. Починаючи з 10 червня частотність виконання рейсів зросте до п'яти разів на тиждень (окрім п'ятниці й суботи), зазначається в повідомленні.

Рейси між Дніпропетровськом і Тель-Авівом виконуватимуться двічі на тиждень – по вівторках і четвергах, між Тель-Авівом і Дніпропетровськом – по середах і п'ятницях.

Рейси Донецьк – Тель-Авів виконуватимуться раз на тиждень щопонеділка, Тель-Авів – Донецьк – по вівторках.

Як раніше повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в період літньої навігації 2013 року планує розширити географію польотів на 5 нових рейсів із Києва до Праги, Вільнюса, Афін, Ларнаки і Варшави.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).