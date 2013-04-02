Південна залізниця оглянула техніку для проведення весняних колійних робіт

Південна залізниця завершила комісійний огляд колійної техніки для проведення весняних колійних робіт, повідомляє прес-служба ПдЗ.

За результатами огляду комісія визначила низку зауважень, які колійники повинні усунути у встановлені терміни, а також склала акт про готовність техніки до весняних колійних робіт.

Прес-служба зазначила, що комісійний огляд колійної техніки проходив 27-29 березня на трьох дирекціях залізничних перевезень ПдЗ - Харківської, Куп'янської та Полтавської.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця планує підготувати до початку літніх пасажирських перевезень 675 пасажирських вагонів. Крім того, в 257 пасажирських вагонах функціонуватиме система кондиціонування.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок залізниці визначають її важливе транзитне значення. Вона забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.