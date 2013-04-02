В результаті обвалу плити на станції "Вишгородська" в Києві пасажири не постраждали - ПЗЗ

Південно-Західна залізниця спростувала інформацію про те, що в результаті пошкодження посадочної платформи, що сталося сьогодні вранці на станції «Вишгородська» в Києві, пасажири міської електрички потрапили під електропотяг і отримали пошкодження.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Обвалилася не ціла платформа, а плита. Всього на платформі перебувало близько 20 осіб. До того ж, до 14.00 платформа була повністю відновлена ​​і готова до прийому пасажирів", - повідомили в прес-службі.

У прес-службі також повідомили, що для перевезення пасажирів Київської міською електричкою комунальне підприємство «Київпастранс» використовує залізничну інфраструктуру Південно-Західної магістралі, але за утримання рухомого складу та обслуговування інфраструктури не платить, будучи таким чином боржником перед ПЗЗ.

За інформацією ПЗЗ, фахівці раніше здійснили поточний ремонт посадочної платформи Київської міської електрички на ст. «Вишгородська», але платформа потребує капітального ремонту, на який повинні спрямовуватися кошти КП «Київпастранс» згідно з умовами договору.

Зараз пошкоджена плита посадочної платформи замінена.

Як повідомляв УНІАН, Комунальне підприємство «Київпастранс» заборгувало Південно-Західній залізниці 54 млн грн за утримання рухомого складу та обслуговування інфраструктури Київської міської електрички.

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул доручив генеральному директору Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Сергію Болоболіну перевірити після зими технічний стан усіх залізничних вокзалів, перонів і посадочних платформ.