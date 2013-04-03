«Київстар» розповів, скільки інвестував у модернізацію мережі

Національний оператор мобільного зв'язку «Київстар» у 2012 році інвестував 1,8 млрд грн у розвиток інфраструктури мережі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, інвестиції «Київстару» в оновлення мережі є відповіддю на глобальні тенденції ринку і на постійно зростаючий рівень споживання послуг.

За результатами дослідження Ericsson ConsumerLab, присвяченого українському телекомунікаційному ринку, 36% населення міст України виходять в Інтернет з мобільного телефону або смартфона. До того ж кількість смартфонів у мережі «Київстару» за останній рік збільшилася майже вдвічі, у результаті чого обсяг дата-трафіку в мережі оператора зріс на 54%.

За даними компанії, заходи з модернізації та розширення мережі дозволили збільшити швидкість передачі даних у регіонах країни в середньому на 8%.

Щоб розширити ємність мережі і забезпечувати високу якість зв'язку, «Київстар» розпочав впровадження комутаційного обладнання нового покоління і перехід на IP-доступ до базових станцій, впровадив програми безперервного моніторингу якості послуг «Домашнього Інтернету», мобільної мережі та міжнародного роумінгу. Також «Київстар» розпочав заміну обладнання базових станцій на нове, яке підтримує різні стандарти мобільного зв'язку - від стандартів другого (2,5 G) до стандартів четвертого (LTE) покоління мобільного зв'язку.

Також «Київстар» за 2012 рік побудував додатково 800 км волоконно-оптичних ліній зв'язку. Тепер волоконно-оптична мережа «Київстар» в Україні має загальну довжину понад 44 тис. км, з яких близько 21,5 тис. км припадають на магістральні лінії.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить майже 27 млн, абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - понад 600 тис. осіб.

Загальний дохід «Київстару» в 2012 році становив майже 13,4 млрд грн.